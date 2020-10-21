《玩命關頭》（Fast & Furious）電影系列以街頭賽車與親友之間的牽絆當主軸，由於聲光效果極佳、劇情打動人心，2001年播出首集後便叫好又叫座，截至現在已拍了8部正傳和1部外傳電影，全球票房破57億美金；不過，陪伴大家20年的《玩命關頭》，將在第11集畫下句點，眾多影迷感到訝異與不捨。

根據外媒報導，環球影業計畫將《玩命關頭11》列為完結篇，由執導過第3集到第6集、第9集到第10集的華裔導演林詣彬操刀，卡司則有「唐老大」馮迪索（ Vin Diesel）、「莉茲」蜜雪兒羅德里奎茲（Michelle Rodriguez）、「羅曼」泰瑞斯吉普森（Tyrese Gibson）、唐老大妹妹「蜜亞」喬丹娜布魯斯特（Jordana Brewster）、美艷女駭客「拉姆西」娜塔莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）、電腦裝置高手「泰吉」路達克里斯（Ludacris）、「泰吉」路達克里斯（Ludacris）以及「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）。

林詣彬將接手執導《玩命關頭11》。（圖／達志）

雖然林詣彬並非《玩命關頭》系列電影的首執導者，但他卻是最重要的幕後工程之一，從第4集開始讓唐老大回歸成主角，和其他夥伴們跑遍全世界去冒險，將電影的格局拉大，豐富又多變的風格更吸睛，原本《玩命關頭》前3集的北市票房都在2500萬以內，之後一躍成好萊塢熱門夯片，功不可沒。

原定今年5月將上映的《玩命關頭9》，因為新冠肺炎的關係，延至2021年4月2日於北美上映；至於被認為是《玩命關頭9》最大競爭對手的《007：生死交戰》則是從今年4月延至11月。

(中時新聞網)