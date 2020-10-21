Shinny代言指甲油，六月只能當模特兒。（Monkey Bow Beauty提供）

Shinny代言指甲油，六月當她的模特兒。（Monkey Bow Beauty提供）

Shinny長相甜美可愛，深受廠商喜愛。（Monkey Bow Beauty提供）

六月與老公李易婚後育有兒子Star與女兒Shinny，4歲的可愛Shinny最近成為知名兒童彩妝Monkey Bow Beauty品牌代言人，為自己賺進一整年的6位數學費！不過有了第一次拍廣告處女作後，女兒就開始說「工作很辛苦」，也比較不會吵著要和媽媽一起出門工作，六月也說她當天還跟女兒告誡「這是你第一個工作，也是最後一個了」。

被問到當初為什麼會願意接下Monkey Bow Beauty指甲油代言？六月說，「她最近瘋狂愛上指甲油，品牌剛好推出指甲油，代言後會有用不完的指甲油，再加上她一直說她也想跟媽媽一樣化妝工作，所以就讓她試試看。」至於酬勞，則是友情價，主杳是讓女兒體驗看看。六月坦言，拍攝過程很可怕，「她一直有情緒需要安撫，本來媽媽沒有要入鏡的，但又沒有辦法順利拍攝，只好充當模特兒才順利拍完。」但她笑說，其實自己還兼助理、經紀人、司機。

至於兒子Star是否也有機會在螢幕上工作？她透露Star近期也有跟爸爸一起工作，「但他比較害羞，不大願意拋頭露面，他們有過經驗就好了，畢竟還是希望他們有個無憂無慮開心的童年，不會讓他們成為童星。」她也讚哥哥讀大班之後變得超級穩定，乖巧聽話，妹妹則一直處在小惡魔的階段，但是開始有諧星的個性出現，常常逗得大人哈哈笑。

六月對小孩的教養有自己的看法，「沒有太大要求，只希望他們能夠平安快樂成長，也希望他們能成為有教養的小孩，更希望他們能找到自己的興趣，學以致用。」

(中時 )