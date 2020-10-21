「耘野青耘」陳聖樺，大學及研究所都在大葉大學就讀，在學校的協助下，打造出自己的品牌，創業當老闆。（吳建輝攝）

產官學代表齊聚大葉大學，簽立產業服務聯盟合作意向書。（吳建輝攝）

活動現場還有近百攤受葉輔導的產學合作廠商，在現場成果展售，共同驅動彰化產業經濟發展。（吳建輝攝）

彰化大葉大學21日舉辦彰化地方創生暨產業發展論壇，邀請彰化多個中小企業，以及受大葉大學地方創生輔導的二林鎮鎮長蔡詩傑、埔心鄉鄉長張乘瑜、福興鄉鄉長蔣煙燈，分享地方創生經驗，還有近百受大葉輔導的產學合作廠商，在現場成果展售，共同驅動彰化產業經濟發展。

大葉大學自2017年開始，積極爭取政府資源，協助地方產業升級，也輔導在地鄉鎮地方創生企劃，至今輔導縣內共146廠家，跨足機械電機、生技醫藥、美妝、食品、紡織、塑膠等領域，結合產、官、學，包含技術輔導、人才培育，以及行銷企劃等。

「耘野青耘」陳聖樺表示，大學及研究所都在大葉大學就讀，家裡在南投是３代茶農，早就萌生創業念頭，求學期間在柯文慶教授的協助下，一起研發出全新的發酵技術，後續從茶園管控、產銷履歷、檢測、製作成品，一路到品牌創立、行銷等，都是由學校提供資源協助。

埔心鄉長張乘瑜表示，埔心是全國人口最密集的福佬客鄉鎮，擁有多樣文化建築，包含農特產，公務員最不懂得就是行銷，因此「埔心鄉地方創生計畫」，與大葉大學簽訂合作備忘錄，希望透過學校的協助，能將埔心營造成智慧創生的新農鄉。

大葉大學校長梁卓中表示，大葉擁有豐沛的研發能量及人才資源，光今年就協助彰化在地廠商申請計劃共11案，深根在地善盡大學社會責任，希望未來能持續打造更多彰化品牌，協助青年創業，將人才留在彰化，進而解決人口外移，城鄉發展失衡等問題。

工商發展投資策進會總幹事張啓楷說，美妝、紡織及食品都是彰化發展多年的產業，大葉也默默耕耘許久，可以說是彰化產業的最佳後盾，希望未來透過更多產業的聯盟合作，結合產、官、學的能量，打造更多專業人才，提升彰化整體產業競爭力。

(中時 )