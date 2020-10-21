OPTO TAIWAN國際光電大展今日開展，群創(3481)亮相展示視網膜光轉換AM-Micro LED拼接顯示器及一系列Mini LED高階顯示技術及解決方案。群創指出，已經將逐步商品化量產，陸續導入客戶端及消費應用市場，很多品牌廠商都已經開案，這些技術必須跟OLED競爭，但預期2021年的出貨會比今年更顯著。

面對新一代Micro LED顯示技術革命浪潮，群創以領先全球的卓越技術全力布局高階顯示器產品。LEDinside研究中心顯示，預估至2025年Micro LED市場產值將達28.91億美元，其市場前景備受矚目。群創深耕AM-MicroLED顯示技術，包括自主開發關鍵技術—光轉換色彩化技術及選擇性巨量修補技術，已布局百餘件公開/公告專利。這次群創首次展示獨家視網膜光轉換AM-Micro LED拼接顯示器，具超高對比、超廣角、無色偏、高色飽、視網膜畫質、無縫拼接，搶攻高級會議室、安控中心、高級劇院、博物館等8K視網膜大型顯示市場，開創消費者全新體驗，拓展新應用市場，於未來放眼車載應用及智慧電視。

近年新世代顯示技術大放異彩，研調TrendForce指出，預估五年內Mini LED應用其滲透率將上看18％。群創本次展出全台首發55吋 AM miniLED COB公眾顯示器，此獨家AM miniLED COB(Chip on Board)拼接技術，具高黑占比、高亮度、高對比、高色飽、高清晰動態畫質及無尺寸限制，搶攻高級會議室、中控平台、大型室內廣告屏幕，未來甚至可延伸至智慧家電如智慧電視等，商機不容小覷。而群創立足全球頂級大型顯示器的巨擘，這次亦將展示超大尺寸120吋8K miniLED顯示器，採用新世代miniLED背光顯示技術與獨家整機技術，具高色飽、搭載卓越8K高解析度，讓觀賞者體驗栩栩如生的絕佳視覺效果。

(時報資訊)