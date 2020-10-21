遠東航空因董事長張綱維涉掏空公司資產，21日法院執行遠航名下六件資產拍賣，其中館前路「遠航大樓」一至三樓店面，吸引五組人馬搶標，華南金資產管理公司以3.3億元、溢價37.4％，擊敗合庫、一銀、中國信託等AMC對手得標，不過另五件物件均流標收場。

此次執行第一次拍賣遠航資產，六標合計底價約12.5億元，尚有包括有作為員工宿舍的龍江路整棟公寓、四維路「儷園大廈」四戶住家、南京東路三段「美樂南京大樓」4樓辦公室及八德路三段「三傑大廈」13樓辦公室，以及「遠航大樓」地下室停車位等。

不過這次一拍，僅有底價2.4億元的館前路「遠航大樓」一至三樓店面吸引多家銀行AMC搶標標出，其餘的辦公室及住宅物件因多有租約，底價多在每坪百萬以上，均流標收場。

根據法院筆錄，此次出脫的「遠航大樓」店面，一樓出租給全家便利商店，租期至2025年，月租三年一調，目前租金約35.3萬元，最高租金約38.9萬元，二、三樓出租給CAMPUS CAFE餐廳，租期至本月底，目前租金約39.2萬元。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，「遠航大樓」位站前商圈銀行據點密布的一線戰區，吸引多家銀行業者旗下AMC搶標，由於該大樓一樓尚有租約未到期，投標者應多著眼短期收租、中期做為自用的考量，以目前租約的最高租金水準推算，租金收益率約在2.36％，以店面產品來說，仍屬不錯的租金收益率。

(工商 )