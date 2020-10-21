環保、健康意識抬頭，油車的喪鍾將敲響？經濟部長王美花看到相關預測，油車與電動車的死亡交叉，最快明年就會出現，電動車（含油電車）的銷量將超越傳統燃油車。為解決空汙、為保護國人健康，政府一定會支持發展電動車。

王美花21日出席《第一屆智慧移動產業論壇》時表示，台灣的空汙季即將到來，中火（台中火力發電廠）常被指責是最大的空氣汙染源，但她指出，「移動汙染源」的汙染程度其實遠高於電廠，如何降低移動汙染源對環境的影響，才是解決空汙的重要議題。

王美花說，台灣的移動載具中，機車占了總數的四成，解決移動汙染源問題從推動電動機車下手，是個很好的起點。

她表示，大家已在討論，台灣傳統燃油車和電動車（含油電車）的死亡交叉點會是什麼時候，她預測最快明年就會發生。

王美花表示，未來國內《溫室氣體管制法》也會做更進一步的規範，不管是對地球友善或是人體健康，降低汙染都是台灣要努力去做的。而電動車、電動機車的發展又讓台灣產業有全新的面貌，合作廠商不只是特斯拉，而是全球要做電動車的廠商，這就是台灣很好的一個契機。

王美花強調，電的連結有更多的應用和商業模式，這是傳統燃油車較沒有辦法達到的，電動車輛可以跟智慧城市政策有更多的連結。電動車是一定要去推，對環境的友善，對人體健康的保護都是一體的，政府當然會很支持這樣的活動。

(工商 )