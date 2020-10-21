大陸知名搖滾歌手汪峰，在2015年迎娶國際紅星章子怡後，知名度與地位更加提升，人紅是非多，多年來不時被傳人跩耍大牌，日前又爆出汪峰現身某商演，收費高達240萬人民幣(約1050萬台幣)，卻只唱了3首歌，唱完直接轉頭走人，連獻花都沒理。

前天(10/19)網紅「爆笑三江鍋」舉辦慶祝公司開業慶祝晚會，粉絲赫見汪峰竟在表演之列，讓卡司瞬間上了好幾個檔次，只是沒想到結果卻讓人遺憾，從晚會直播可以看到，汪峰演唱了三首個人代表作，期間音響狀態不佳，他一度舉起手示意音控調音，但仍無改善，汪峰硬生生破音，臉黑著唱完3首歌，所幸觀眾很給面子，仍捧場熱烈回應。

演唱完畢後，汪峰吐了4字「謝謝你們」，沒提邀他演出的公司名字，晚會主持人忙帶氣氛感謝汪峰，但他卻轉身下台就走，讓主持人慌喊：「哎！汪峰老師請留步」，場下還有人等著獻花，包含知名網紅等，但汪峰沒有停留，在8、9名保鑣包圍下，頭也不回離開，留下現場錯愕的眾人。

事後影片被瘋傳，眾人對於汪峰連話都不願多說，批評他耍大牌耍得太過分，隔天汪峰出席活動時被問到此事，卻解釋當天一直有跟台下觀眾互動，也感謝了粉絲，直言若歌手唱歌時，都開放粉絲獻花，那沒辦法維持舞台秩序，「這樣也會給保全帶來很大負擔」，表示這是他光速離開的原因。

(中時新聞網)