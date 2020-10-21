台東池上日暉國際渡假村的董事長鄭越才，曾在和南投縣警局主秘的好友范織坤聊天中，闡述心中的遺憾，希望找回失散多年的姑姑；在警方協助下，67歲生日前夕時一償宿願，找回故鄉魚池的姑姑，感動的激動跪地，直說這是有生之年最好的禮物！

南投貧戶豬舍出身 不向命運低頭

鄭越才，出生於南投縣魚池鄉，從小家境貧困，此次尋根之旅重逢的兩位姑姑雖年事已超過80歲，但憶起當年仍歷歷在目，還指著一旁的鐵皮屋表示，當年鄭越才就是在那出生，以前是個骯髒簡陋的豬舍。

飯店大亨鄭越才生日前夕回魚池尋親，見到朝思暮想的親友，激動的下跪，感謝這份最大的生日禮物（鄭越才提供／黃立杰南投傳真）

鄭越才從小父母離異，2歲時跟隨母親移居，離開南投到嘉義，為了補貼家用，12歲到鬃刷工廠當童工，卻不慎被機器壓斷了兩指，為了不讓母親擔心，鄭越才受傷後不告而別離家出走，舉目無親被一位大陸來台的國軍退休將領收養。

不向命運低頭，鄭越才考進劇團當演員，從打雜開始，開啟了劇團巡迴流浪生涯，但也因此成為他翻轉命運的契機。18歲那年，擅長表演功夫、特技的鄭越才，考進了教育部的中華民國綜藝團，於是開始出國工作到海外宣慰僑胞。

直到28歲，鄭越才累積了一些積蓄，回國開啟了創業之路，擔任起香港華僑日報、更生日報的海內外新聞記者。35歲那年，因緣際會下，輾轉到行政院退輔會旗下專營政策性對美、軍需品買賣的華良公司擔任董事長。

2000年離開華良，由於人脈廣、懂經營，鄭越才將事業版圖延伸至世界各地，到美國投資房地產、大陸設藥廠，之後也到印度、俄羅斯做生意，後來更在渡假勝地帛琉，蓋了第一個渡假村，如今成為人人熟知的飯店大亨。

孤兒老董睽違六十載 返鄉找回親友

事業有成，鄭越才對故鄉愈發思念，日前生日鼓氣勇氣回到故鄉魚池，透過轄區警方協助，終於找到仍住魚池鄉中明村高齡94歲大姑姑王鄭玉枝和77歲小姑姑鄭玉花等親友。

鄭越才當場激動落淚，下跪感謝這驚喜的生日禮物，姑姪親切互動，場面溫馨感人，鄭越才說，這次能夠和姑姑及所有後輩親友團聚在一起，是此生最大的幸福，自己退休後要回魚池定居，為鄉里盡心盡力。

(中時 )