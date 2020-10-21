工院為協助台灣半導體產在AI和5G科技取得取發展優勢，攜手新思科技成立「人工智慧晶片設計實驗室」，21日揭牌啟用，產官學研人士雲集，該實驗室將提供相關軟硬體資源，讓更多業者投入裝置AI晶片技術的開發，助攻台灣半導體產業，加速台灣AI晶片發展。

工研院副院長張培仁指出，目前全球AI人工智慧應用呈現爆炸性的成長，人工智慧晶片設計實驗室勢必扮演關鍵角色，協助廠商畫好藍圖，打好地基，讓人工智慧晶片設計得以更節能有效率。

經濟部技術處副處長林德生表示，根據調查2030年AI創造全球市場營收15.7兆美元，GDP成長達14％，若台灣掌握AI晶片關鍵技術，將有利拓展國際市場。

林德生指經濟部努力推動結合半導體與系統業者，去年成立「台灣人工智慧晶片聯盟」（AITA），期透過產業合作推動新的產業升級，人工智慧晶片設計實驗室成立是很重要的里程碑。

在美國矽谷的新思科技總裁陳志寬透過影片表示，新思科技致力協助台灣半導體產業的技術升級，這次與工研院合作成立人工智慧晶片設計實驗室，將加速建構台灣AI晶片產業鏈，協助提升台灣AI的研發能量，進而掌握相關商機，共創產業發展新局。

新思科技亞太區總裁林榮堅表示，新思科技投資8億元與工研院合作成立的人工智慧晶片設計實驗室，擴編研發團隊超過110名，並引進AI晶片所需的先進設計工具、IP與驗證技術，開發前瞻AI設計解決方案，將能提升AI晶片設計效能，並縮短產品上市時程，協助台灣在全球AI晶片應用市場搶得先機。

新思科技台灣區總經理李明哲進一步說明，人工智慧晶片設計實驗室將建構AI架構設計、AI編譯器研發及AI軟硬整合等關鍵技術，可有效改善當前國內業界缺乏這些關鍵技術的窘境，加速AI晶片提早6個月上市，並提升AI晶片效能達25％，強化業界的AI技術能量，加速台灣AI產業鏈的形成。

(中時 )