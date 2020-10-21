福壽山農場松廬楓紅已經進入最佳觀賞期，預計持續到11月底。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場10、11月楓紅季節，松廬楓紅令人駐足。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場10、11月楓紅季節，鴛鴦湖的紫葉楓轉紅，艷麗的楓葉式秋天的代表作。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場松廬四週有高聳的松樹、杉樹，形成天然的保護圈。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

福壽山農場鴛鴦湖部分楓樹品種楓紅將持續至11月初。（福壽山農場提供／王文吉台中傳真）

時節入秋，海拔2246公尺福壽山農場最美的松廬楓紅，即將於本月底開始轉色。副場長陳靖儒表示，松廬的日本掌葉楓一開始樹梢的葉子開始往下變紅，鮮嫩翠綠的楓葉受到寒冷，先是轉成紫色，然後變橙色、黃色，最後呈現鮮紅色，媲美日本京都的楓紅美景。

台灣有6種原生楓樹，福壽山農場就可以看到5種，其中鴛鴦湖步道的台灣掌葉楓，10月中旬開始由樹梢慢慢轉為黃紅色；下果區辦公室旁步道的台灣三角楓為常綠型楓樹，不太會變色，但3月春季時鮮黃綠色的嫩葉也相當吸睛。

台灣紅榨楓集中在鴛鴦湖步道與松林步道，露營區及天池原始林內亦有少數分布，以介壽亭旁兩棵最大棵，約12月中旬才轉色，變色時整棵樹轉為鮮紅色；青楓種在鴛鴦湖步道，新枝條光滑呈綠色，葉片厚實需要相當低溫才會轉為紅色，溫度不夠便轉黃乾枯。

鴛鴦湖步道的尖葉楓轉色時葉子為鮮黃色，葉子變色時整棵樹一次變色，僅能維持2至3天，葉子便會全數落光，約11月中旬變色。

陳靖儒表示，福壽山農場另引進園藝觀賞品種，如松廬旁日本掌葉楓，與台灣掌葉楓不同的是嫩葉時為新綠色，秋季轉色由樹梢開始轉色，轉色時顏色相當豐富，紅、橙、黃、綠、紫在樹上非常吸引目光，約11月初開始轉色。

紫葉楓栽種在鴛鴦湖、楓林雅築周邊，因為葉綠素不豐富，葉子呈現紫色，但嫩芽及秋季時呈現鮮紅色，約10月下旬變色。黃楓種在鴛鴦湖步道，葉子始終保持黃色因此得名，夏季時黃楓為鮮艷的黃綠色，秋季則轉為鮮黃色，由如黃金一般耀眼，約10月下旬開始變色。

陳靖儒說，楓香不是楓樹，但有楓之名，栽種在鴛鴦湖步道，屬金縷梅科的楓香因葉子像楓樹而得名，楓香的葉子也會變色，但是需要相當大的溫差，約11月底才會變色。

陳靖儒表示，福壽山農場正進入賞楓時節，11月同時進入採蜜蘋果季，今年受疫情影響，可能很多人沒辦法到國外賞楓，對於愛楓遊客來說，福壽山農場絕對是最佳的賞楓勝地。

(中時 )