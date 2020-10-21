AI人工智慧是下一個10年最重要的技術，工研院資通所所長闕志克指出，人工智慧晶片設計實驗室的相關軟硬體資源，將可協助IC業者縮短AI晶片30到50％的開發時程，大幅降低業者進入AI晶片的設計門檻。

闕志克說，AI晶片生產過程涉及多樣化的技術，從設計、製造、封測，都必需搭配不同的工具軟體，其中，AI晶片研發的速度，更是攸關產品上市關鍵。

闕志克並說，台灣在IC設計具有標準通用晶片、軟體發開單純及備有測試標準等優勢，但研發AI晶片，會面對非標準晶片及需自訂測試標準等方向的挑戰，高性價比AI晶片的設計流程和功能驗證也更趨複雜。

設立在資通所大樓的人工智慧晶片設計實驗室，將由工研院提供整合與驗證服務，新思科技提供晶片設計工具，希望從教育訓練、晶片設計、軟體開發、系統驗證及產業諮詢等五大方向，協助IC業者開發AI晶片。

人工智慧晶片設計實驗室可因應台灣晶片與系統業者不同的需求，提供多元彈性的AI晶片設計服務，縮短AI設計30到50％的開發時程，促使AI晶片軟硬體客制化設計與系統應用做整合驗證，達到加速台灣AI產業落地的目標。

該實驗室揭牌啟用後，針對服務模式規畫進行試運行，並建置AI SoC參考設計平台，預計2021年10月正式營運，提供業者AI晶片系統設計、軟體開發及AI晶片系統驗證等服務。

(中時 )