台灣稅法學會理事長葛克昌指出，稅是金錢給付，沒有給付不能，只有給付遲延，如要處罰逃漏稅的給付遲延，大多數國家，逃漏稅並不處罰一般過失，僅就故意或重大過失處罰，原則上不應該罰過失。

新世代金融基金會與台灣稅法學會日前舉辦「稅單變睡單 納稅人權利不應是夢囈」研討會。

根據納保法第16條規定，民眾違反稅法上義務行為非出於故意或過失者，免受處罰。但葛克昌認為，該條文立法宗旨為希望「過失」改為重大過失，卻仍以行政罰法的故意或過失處罰為最終版本，實有不足之處。

(工商 )