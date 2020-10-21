逃漏稅罰則 學者：不該處罰一般過失 14:162020/10/21 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣稅法學會理事長葛克昌指出，稅是金錢給付，沒有給付不能，只有給付遲延，如要處罰逃漏稅的給付遲延，大多數國家，逃漏稅並不處罰一般過失，僅就故意或重大過失處罰，原則上不應該罰過失。 新世代金融基金會與台灣稅法學會日前舉辦「稅單變睡單 納稅人權利不應是夢囈」研討會。 根據納保法第16條規定，民眾違反稅法上義務行為非出於故意或過失者，免受處罰。但葛克昌認為，該條文立法宗旨為希望「過失」改為重大過失，卻仍以行政罰法的故意或過失處罰為最終版本，實有不足之處。 (工商 ) #處罰 #過失 #給付 #逃漏稅 #稅法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 擴大紓困案卡關 學者：共和黨大老料準川普敗選 04:102020/10/19 全球財經 陸學者：陸委會歪曲間諜案 企圖混淆視聽 08:442020/10/17 兩岸 學者觀點－面對OTT TV NCC別忘了匯流與競爭 04:102020/10/21 專題周報 學者憂 台灣聲音更難被國際聽到 04:102020/10/21 政治要聞 陳世憲揮毫書寫南瀛 法國學者幽蘭讚揚藝術價值 22:012020/10/18 寶島 明師中醫5億未申報 約談負責人 04:102020/10/20 地方新聞 高雄會計師和律師公會攜手 尋求解決商業事件審理方案 19:092020/10/17 財經 逼學生背老師名字遭懲處 班導不滿提告 法院因一關鍵判勝訴 13:392020/10/16 社會 士官長向部屬借錢吞4大過遭撤職 法院認「過度處罰」判撤銷 11:432020/10/20 社會 主持換照聽證 2學者不迴避 04:102020/10/19 政治要聞 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 8500萬職位5年後消失 一高薪專業也不見 - 財經 台灣窮得只剩下台積電？謝金河爆1句戳破盲腸 - 財經 歐洲疫情惡化原因找到了？一大威脅讓城市經濟年損5.7兆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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