臺北市牛肉麵饕味國際大比拚決賽於20日盛大舉行，從9月初賽入圍的74家牛肉麵中評選出好滋味，今年回到牛肉麵的本質，以湯頭為主題分組，分為清燉、紅燒、番茄三大項目，除了不少知名飯店參與，也有異國餐廳來共襄盛舉。

此次決賽由曾為多屆美食評審的司宛春擔任評審長，帶領專業評審團，包含被譽為台灣廚神的施建發、廚藝競賽獲獎無數的教授陳嘉謨與台灣白帽廚師協會會長洪昌維，還有熱愛牛肉麵的外籍評審，亞洲投資公司的老闆Mitchell BERMAN與英文老師Pilar PEREYRA，以盲測的方式，綜合評選出本屆三個組別的前三名，分別為紅燒組：皇家傳承、下河幫麻辣牛肉麵、Hiros らぁ麵 Kitchen，清燉組：阿牛牛肉麵、胡董牛麵所、台北凱達大飯店，蕃茄組：牛將軍小吃店、牛肉大王餐廳、半畝田牛肉麵。

清燉組冠軍「阿牛牛肉麵」

臺北市副市長黃珊珊表示，牛肉麵之於台灣，早就是聞名國際的美食代表，口味方面，從傳統紅燒到異國創新應有盡有。這次回歸牛肉麵的本質，以湯頭為主要亮點，舉辦「2020臺北市牛肉麵饕味國際大比拚」，邀請所有優秀的牛肉麵店家來參與評比，並請專業的美食家評選出牛肉麵界的霸主，讓民眾認識台灣牛肉麵的不凡魅力。

紅燒組冠軍「皇家傳承」

此次戰況激烈，光初賽就網羅全台不少好手，包括星級飯店及中南部店家等一起進級決賽，現場除了評選出清燉、紅燒、番茄個別的前三名外，另選出清燉組的2名優選為郭家私房麵、台北老爺大酒店，與紅燒組的7名優選為長榮桂冠酒店(台北)、大方蘭州麵食館、繁華麵、竣師父牛肉麵、達人麵館、十里安手麵、Neverland Noodle Bar，且為了打破組別的限制，更設立了「協會特別獎」，由牛肉大王餐廳獲得。

蕃茄組冠軍「牛將軍小吃店」

這次「臺北市牛肉麵饕味國際大比拚」要大方送大家吃牛肉麵，各得獎店家於10/21-10/31，推出「牛肉麵大賞」活動，不但所有2020的得獎麵品買一送一，凡屬牛的民眾來店消費，即獲得小菜一份。

更多資訊請至「台北市牛肉麵交流發展協會」FB粉絲團或「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團（http://www.facebook.com/tcooc/）查詢。

「協會特別獎」由牛肉大王餐廳獲得

這次以湯頭做為分組，讓店家發揮拿手的風味

(中時 )