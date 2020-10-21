李芷婷新歌〈遠走他鄉〉由方文山寫詞，描述人在江湖身不由己、走過一遭看盡千帆的滄桑心境，讓年紀輕輕的李芷婷硬是錄了兩個版本，從17歲錄到19歲，她坦言剛拿到歌詞第一反應是「黑人問號」滿臉，「原本就有心理準備詞神的作品不好唱，收到歌詞後結論是『可能要活得辛苦一點才能唱出滄桑感！』讓當時還是大素人的我唱起來很青澀！」而她在歷經歌唱比賽跟出道後的宣傳活動，19歲時應製作人要求再唱一遍，這時的她突然脫胎換骨，更對於歌詞中一句「我不闖蕩江湖，江湖卻惹我一身傷」特別有感覺，她笑說：「老師的詞讓我心有戚戚焉，很感謝他讓我心智年齡變成40歲！」

〈遠走他鄉〉被霹靂布袋戲選為新電影《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》的片尾曲，李芷婷首次接觸布袋戲就被「圈粉」，「煞到」霹靂的萬年主角「素還真」，她笑說：「素還真實在太帥了！武功高強又帥，個性又瀟灑且知書達禮，當男友我可以！然後因為爸爸是霹靂粉，小時後跟著他看沒感覺，唱主題曲後才發現布袋戲的魅力無法擋，而且會一集接一集欲罷不能！最近有時間想把霹靂全部系列都看過一輪！」問李芷婷最想成為布袋戲裡面哪個人物？她秒回說：「風采鈴！因為可以跟素還真在一起！太羨慕她了！而且她們在劇情中的虐戀劇情，我還蠻想挑戰看看的！」

此曲MV找來楊子儀及范宸菲跨刀，飾演想愛卻因為私人恩怨而不能終成眷屬的苦情鴛鴦，呼應《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》中主角素還真與風采鈴的相戀種種悲歡離合，宛若真人現代版霹靂布袋戲的感情線情節，李芷婷在片場看到被感動地一把鼻涕一把眼淚，她笑說：「我的戀愛故事太『小兒科』，根本連苦情的初段都稱不上，所以常藉由虐戀小說來幻想心如刀割的感受，雖然很變態但有快感！在拍攝現場看到子儀哥跟宸菲姐實在太會演，把布袋戲裡面素還真那種想愛卻愛不成的糾結演到絲絲入扣，讓我在片場哭到不行！」

李芷婷新歌〈遠走他鄉〉收錄在10月發行的實體專輯《美麗舊世界》。（唯有音樂提供）

楊子儀和范宸菲在MV中飾演一對苦情鴛鴦。（唯有音樂提供）

楊子儀和范宸菲在MV中飾演一對苦情鴛鴦。（唯有音樂提供）

(中時 )