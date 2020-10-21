對於「晚晴婦女協會」發生無預警解雇某位社工人員，已違反勞基法相關規定，該名社工人員向高雄市政府勞工局申請勞資爭議調解，勞工局已介入調查；高雄市政府社會局表示，全力配合勞工局至該會勞動檢查，後續由勞工局依據勞基法處理。

社會局指出，「晚晴協會」自2020年7月起，陸續有19位現職及離職社工人員疑似有薪資回捐情事，社會局調查相關事證，並多次發函請「晚晴協會」返還，該會目前已陸續返還捐款。

社會局強調，晚晴強迫社工每月回捐薪資案，第一批8人已返還，3人有收據還沒還，另8人沒收據，社會局將進一步協助，針對有收據者，也要求1個月內盡速返還。

「晚晴婦女協會」薪資回捐案，社會局重申，絕不允許社工捐款予受僱單位，並即時函示高市社福團體，應核實給付社工薪資，不得要求或變相強行捐款。若相關薪資未核實給付或有回捐情形，即會加重違約金計罰規定，杜絕此類事件再次發生。

對於「晚晴協會」社工薪資回捐及違反勞基法等，高雄市政府社會局及勞工局已經裁罰共11萬3500元。

社會局堅決捍衛社工權益，要求「晚晴協會」全數歸還捐款，如未返還將依「公益勸募條例」裁罰4萬至20萬元，直到返還為止。

至於晚晴婦女協會理事長於記者會說明辭職一事，依人團法規定，理事長辭職必須以書面提出，於理事會議決議通過，並完成交接事宜始完成法定程序。因此，晚晴協會理事長並未完成辭職程序，後續社會局將會協助輔導該協會理事長完成辭職程序。

(中時 )