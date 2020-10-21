苗栗90歲謝姓老婦因為左腳痠麻、腳底疼痛到醫院就診，經電腦斷層，發現大腿動脈有嚴重阻塞，為俗稱「腳中風」的下肢缺血症。幸好在接受「微創導管支架手術」後，成功打通血管，並置放專門針對大腿動脈設計的新型專用支架，術後康復良好也不再疼痛。

大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，大腿動脈主要有兩條，第一條動脈接續到小腿，第二條則到大腿，老婦的第一條動脈幾乎全塞住，只靠第二條動脈的小血管支援，因此血流完全不夠用，「就如同高速公路塞車，只能改走一般道路，浪費更多時間，因此我們要做的就是讓高速公路不塞車」。

大千醫院指出，目前針對腿部動脈狹窄、阻塞的治療，與心臟血管阻塞類似，以「球囊擴張＋支架」導管治療為主，只有少部分不適合導管治療的病人，才會開刀做繞道手術。另，對超過20公分長段阻塞的腿部動脈，因大多出現嚴重鈣化的問題，需要與醫師討論合適的治療方式。

楊智鈞提醒，高齡、糖尿病、高血壓、抽菸或過去有其他動脈疾病的民眾，為腿部動脈阻塞症號發族群，常有腳痛、腳麻、末梢冰冷等症狀，若出現足部發炎、潰爛、腳趾頭發黑，必須馬上打通血管，否則截肢的風險很高。大千綜合醫院引進「腿部血管健檢儀器」，可精確診斷腿部動脈阻塞的問題，若家中長輩有上述症狀，可至心臟外科門診接受評估檢查。

(中時 )