台東縣立體育場的女廁，驚傳有裸體男出沒，多名女性目擊被嚇到花容失色。昨晚（20日）再度有婦女直擊裸男，立即報警。裸男一度將自己反鎖在廁間內，但不可思議的是，當警方破門後，竟發現廁間內沒有人，就連天花板都掀開仍不見蹤影，宛如憑空消失，情況相當詭異。

警方表示，昨晚7時許，又有1名婦女在體育場運動完如廁時看到該裸男，報案內容指男子「赤裸趴在廁所失去意識」，警方接到報案趕緊轉報119派救護車，而體育場工作人員率先趕到，不斷敲門，均無人回應，但門反鎖，管理人員試著從隔壁往上空隙查看，也趴在地上從縫隙查看，但因縫太小，看不到人。

警、消趕到現場也是先拍打、喊話，但沒有任何回應，最後破門而入，竟只看到空氣，連天花板都打開來查看了，依舊找不到人影，宛如上演「密室逃脫」。

而這已非該體育館女廁第1次出現裸男，近1周內至少有3名女子報案，根據她們描述的外貌特徵，警方研判應全為同1人，目前已展開偵查，並鎖定1名年約30歲的特定人士，正積極通知他到案說明。

(中時新聞網)