弘光科大學生設計手機闖關互動遊戲認識學權。（王文吉攝）

弘光科大學生會自創虛擬人物讓更多學生認識學權。（王文吉攝）

弘光科大學生設計手機闖關互動遊戲認識學權。（王文吉攝）

弘光科技大學打造智慧科技校園，新建的學生宿舍有智慧用電系統，門禁與洗烘衣機付費系統用具悠遊卡功能的學生證一卡通方式付費，「學權週」活動也採用智慧科技方式推廣。學生會花了1個多月規劃，利用手機設計學生權益互動遊戲，闖關還能兌換「民主香腸」，讓學權活動變得活潑有趣易懂。

學務長閔宇經表示，看準智慧科技生活市場潛力，學校積極推動相關課程與設備，剛啟用的新宿舍除了景觀媲美五星飯店，擁有視野遼闊的海景房，還有智慧用電系統，每間房內提供獨立的5G無線WIFI網路，還有有線光纖寬頻網路；學生會在20日、21日兩天推廣學權活動，更是利用手機，設計網路互動遊戲宣傳。

閔宇經說，學校有多元管道採納學生意見、重視學生權益，包括官方學權部LINE帳號、粉絲專業網頁、網路表單、反應表、學權信箱、各活動回饋單等等，校方收到學生反應後，積極解決學生問題，重視每一位學生心聲，暢通校園溝通管道，建立友善校園環境。

學生會學權部次長許凱璇說，為了讓每一個學生了解自己的權益，舉辦為期2天的學權週活動，特別設計「學聲驛站」的手機智慧型網路互動遊戲，自創俠客、革命家、遊行者、學生共4個不同角色故事的遊戲關卡，讓學生掃描QR-CODE後，從遊戲中了解學權，通過闖關便能累積點數，兌換「民主香腸」。

「希望玩家在闖關遊戲中看完故事後，願意寫下意見，為自己權益發聲。」許凱璇指出，設計團隊花1個多月時間設計手機智慧遊戲、人物，事先錄音，自創的4個遊戲角色有不同時代背景，但卻有一個很願意為自己權益發聲的共通點，活動中贈送「民主香腸」，就是獎勵學生為自己權益站出來發聲。

許凱璇說，「學聲驛站」遊戲中，遊戲者拿著手機先扮演送信者，一路上遇到不同身分的指路人，依照提示的關卡輸入關鍵字，才能順利闖關。例如遇到俠客在幫忙村莊的人趕跑強盜，輸入「為何多管閒事」、「放棄不好嗎」、「一定可以的」等字句，便會有對應的不同結局，目的就是讓學生看到不同結局，進一步呼籲不要放棄或忽略自己權益及互助。

創新的智慧科技手機互動學權遊戲，吸引不少學生參加。洪苡甄說，透過遊戲認識學權很特別，不是像教條式的宣傳，輕鬆了解學生的權益，還有「民主香腸」可以吃，很不錯；黃子耘說，設計遊戲的人很認真，闖關時「關主」還會詳細介紹學權內容，「從遊戲中讓自己權益不會睡著了，很棒。」

(中時 )