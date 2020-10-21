儘管中國在第三季出現溫和的反彈，但聯合國周三出示的一份報告指出，今年全球貿易總值將較去年出現7%到9%的下跌。
聯合國貿易和發展組織(UNCTAD)指出，由於新冠疫情干擾了經濟，第二季全球貿易估計將暴跌19%。
無一地區例外，第三季全球貿易估計將微幅反彈，然仍較去年同期減少4.5%。第三季的家庭辦公設備和醫療供給將出現成長，汽車和能源部門則進一步弱化，而紡織部門出現成長。
第四季初步預估將年增少於3%，但是由於新冠疫情持續的演進將成為一不確定因素。
中國的出口在歷經第二季的衰退後，第三季出現強勁成長，年增率報出接近10%。整體而言，中國今年首九個月出口表現將相當於去年同期水準。
中國進口產品的水準在第二季下跌後已經現出復甦。
另外，世貿組織(WTO)在本月稍早更新了今年六月的貿易預測，並預測今年全年將下跌9.2%。但是近期第二波疫情導致進一步的封鎖，明顯的風險恐致明年的反彈將更為溫和。
(時報資訊)
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