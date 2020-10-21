台灣不動產市場在疫情紓困及台商回流資金潮的推波助瀾下增溫，台南、台中、桃園以及新竹等四個都會區房價都已經突破歷史新高，高雄、台北、新北也紛紛回到或接近歷史高點的價格水準，然而，在房市火熱、頻頻創高的市況下，卻有不少賣方選擇在此時售屋。永慶房屋今年第四季的房產趨勢調查針對賣方售屋意願以及售屋原因進行統計，結果發現賣方售屋意願有提升的現象，從上季的66%升高至71%，其中除了部分屋主有資金需求外，有多達74%的賣方認為目前的價格水準已經到達相對的高點，未來成長空間有限。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，後疫情時代讓消費者看漲房市比例持續回升，多數地區也回到歷史高點甚至突破房價高點，然而房價明顯的漲幅也引起打房聲浪，要求政府祭出信用管制、囤房稅抑制炒房，市場對於政府干預的憂慮浮現，再加上成屋市場以自住需求為主，追價的能力有限，多數賣方對於後市看法相對保守，有不少屋主選擇趁目前市況賣出手上的物件，減少未來的風險。

隨著房價回到歷史高點，打房的聲浪再次高漲，政府也對此作出一連串的回應。首先是央行副總裁陳南光提出央行應在房價上漲預期形成前超前部署；接著財政部長蘇建榮又在質詢時表示，應對高房價問題需要財政部、內政部、央行跨部會合作；近日，央行總裁楊金龍也證實央行確有致電各銀行，詢問九成房貸的相關問題。雖然楊金龍表示目前國內購屋貸款及建築貸款逾放比低，控管的相當不錯，暫不會實施信用管制，但一連串的行動也讓市場對後續實施選擇性信用管制的疑慮再起。

謝志傑表示，居住政策長期受到高度重視，政府也希望不動產市場能夠更健全的發展，自然不樂見房市重演金融風暴後資金氾濫的飆漲情形，因此這次很快速反應了對市況的關切，如果市場未來持續出現非理性的投機炒作，政府祭出干預的可能性是相當高的。因不動產價格門檻高，大多數的交易仍仰賴銀行授信，若央行實施選擇性信用管制，從源頭控制資金挹注量，確實有可能衝擊市場交易，不可不慎，近期不少賣方考量目前房價推升力道緩和以及信用管制的不確定因素，只要買方出價合理，出售意願都相當高。

(時報資訊)