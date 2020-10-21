南韓近期疫情趨緩，連續4週達中低風險分級標準，中央流行疫情指揮中心今宣布，即日起將該國增列為中低感染風險國家。短期商務來台者入境後第7天可進行採檢，採檢陰性就能有條件外出。

根據最新名單，低感染風險國家/地區為紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島；中低感染風險國家/地區則有新加坡、香港、澳洲、柬埔寨、南韓。

國內截至目前累計544例確診案例，分別為452例境外移入病例、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、495人解除隔離、42人住院隔離中。

根據指揮中心監測資料，全球累計40,773,626例確診，分布於188個國家/地區；病例數以美國8,396,477例、印度7,597,063例、巴西5,273,954例、俄羅斯1,431,635例及阿根廷1,018,999例為多；另全球已有1,126,191例死亡，以美國224,447例、巴西154,837例、印度115,197例、墨西哥86,338例及英國43,967例為多。

指揮中心呼籲民眾，自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心提醒民眾，出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時 )