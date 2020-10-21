受惠半導體、面板兩類股趨堅整理，而股王大立光也睡獅猛醒，使盤勢開高震盪力守榮面，集中交易市場加權股價指數終場收漲14.88點，報12877.25點，漲幅0.12%，成交1679.82億元。

由於市場消息仍聚焦美國總統大選、新冠疫情紓困協商案與美大企業超級財報將陸續登場等，在這些消息面未塵埃落定之前，盤勢在高檔量縮整理，以盤待變格局未變。

不過，從近期融券餘額升溫，與公營、壽險等法人逢低接手興趣仍濃厚觀察，使盤勢不排除刻默默架構誘空、養空階段，待上述消息面底定後，再順著全球資金大潮，成就新一波軋空大行情，因此，短期融券成長狀況值切追蹤。

重量級集團方面，今站在多方者，包括台積電、日月光投控、聯電、友達、群創、中華電、股王大立光、台塑化、亞泥、台玻及台灣大。

而表現疲軟者，包括聯發科、和碩、第一金、國巨、長榮、遠東新、統一、台塑三寶、台泥、仁寶、廣達、鴻海、國泰金、中鋼、兆豐金、南亞科、長榮航及華航。

櫃買市場方面，紡纖、化學與觀光等類股指數雖拉回整理，但生技、電子雙主流持穩震盪趨堅，加上鋼鐵、電機、營建與航運等族群也力挺多方，使盤勢開高之後欲小不易，終場指數上漲0.23%，報166.03點，成交401.72億元。

業內人士指出，周三盤中有百年老店大同公司經營權大變天，使該股開高之後，歷經上下大震盪後仍力守榮面，顯示只要有題材，市場追價者仍大有人在，因為大同旗下資產豐厚，且今年以來新台幣兌美元匯價又大幅升值，使該股隱然具資產、內需雙重概念指標之一。

另外，盤中消息也持續聚焦美國紓困案之協商進度，目前看起來，美朝野兩大黨對刺激振興金額雖仍喬不攏，但該紓困案最終仍將過關，只是時間的問題而已，且絕對不會拖過今年底，對美股而言，仍是潛在利多因子，值持續觀注。

台股方面，由於短期成交量無法有效放大，使法人、大股東與主力群等大咖，在高檔未脫打帶跑格局，唯並非看淡後市，只是等待上市櫃企業第三季財報及美總統大選結果等消息面進一步釐清。因此，短線維持高檔區間游走，高出低接，並留有一定程度的現金比例，伺機而動即可。

(工商 )