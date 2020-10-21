台灣美食百百款，各縣市也有不少別具風味的特色小吃，日前就有一名網友透露，新竹貢丸對他這個在地人來說，都有在一定水準之上，唯獨去到外縣市，貢丸卻難吃到讓他懷疑人生，不禁好奇「貢丸製程很難嗎？只有新竹會？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露，自身是新竹人，貢丸對他來說，是一道平凡不過的街邊料理，「可是到了其他縣市，吃的貢丸卻變得難吃，軟又沒嚼勁，吃起來也不多汁，有的還沒肉味，有的還很甜」。

讓他每每吃到都十分嫌棄，不禁好奇，「貢丸製程很困難嗎？只有新竹會做？新竹就連市場賣的貢丸也非常好吃，其他地方沒人會嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「留一條活路給人家走，至少讓他們有個名產能說」、「給美食沙漠最後的尊嚴好嗎，不然只剩麥當勞能嘴」、「因為其他縣市賣旗魚丸，好吃」、「問題是湯頭，你們湯頭發生了什麼事？」、「以前買過，完全沒印象了」。

貼文同樣引起不少在地人共鳴，「是！市場賣的非常好吃」、「其它縣市真的沒能打的貢丸，但新竹米粉超普」、「新竹品牌和市場賣的吃起來都差不多，不知道為何南部貢丸可以做到這麼難吃」、「新竹貢丸真的好吃！貢丸扎實的程度其他縣市根本吃不到」、「新竹還有貢丸筋，這個也厲害！」、「其他縣市的貢丸根本是肉丸，一點彈性都沒有」。

(中時新聞網)