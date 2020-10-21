日本33歲當紅女星石原聰美（石原里美），10月1號透過經紀公司發出「閃婚震撼彈」後，神秘的未婚夫身份及背景不斷被日本媒體挖出。近日，疑似未婚夫的正面照及事業再度曝光，引起網友熱烈討論。

石原聰美於本月1日以手寫信方式公開喜訊後，雖一再強調對方是「一般圈外男性」，也對未婚夫的身份始終保持低調不願多談，但有關「一般人未婚夫」的相關消息還是如紙片般飛來。從原先的知名跨國企業高盛集團上班的超級菁英，到宗教高層幹部等等，加上神似前首相小泉純一郎小兒子、現任環境大臣的小泉進次郎的帥氣長相，都掀起一陣熱議。

在 Instagram 查看這則貼文 Jinayeong（@jinayeong_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 16 日 上午 1:22 張貼

而近日，日本媒體《女性自身》再度爆料「未婚夫的正面照」及真實身份，超狂背景也再度被起底。據報導中指出，石原聰美的未婚夫從小就跟著父親前往國外生活，不僅說著一口流利外語，18歲回到日本後便考進東京大學就讀，在求學期間還活躍於足球、投資等社團中。

而目前任職於美商高盛證券的他，在其中擔任收購企業的業務，在業界表現十分出色，另外他還經營太陽能發電及演藝經紀公司，並身兼新進IT企業、大型美容瘦身沙龍等多家企業的董事，年收入超過5000萬日圓(約台幣1683萬元)，但即使如此，他依然相當謙虛為人善良，之前也曾捐出善款幫助國外貧民。

加上他曾在受訪時提到，希望將來的對象能夠一起討論時事及工作，與注重生活的石原聰美十分契合，而這些優越的條件也讓他成功抱得美人歸。

石原聰美「千萬年薪老公」正面照曝光 豪門背景再起底（圖／matome.naver.jp）

(中時新聞網)