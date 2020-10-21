頭份市信德國小新建運動場啟用

創校53周年的頭份信德國小，是頭份市區內最偏遠的小學，學校舊運動場使用超過20年，跑道嚴重損壞，經苗栗縣政府籌資並向教育部爭取經費整修，21日由縣長徐耀昌主持新運動場啟用典禮，希望小朋友都能藉此培養健康體魄。

信德國小設在流東里，全校目前有108名學生，是個小而美的學校，校內運動場旁的老樹及升旗台、大象滑溜梯等，都是創校初始至今的設施，校方都特意留下，成為學校有歷史意義的裝置藝術之一。

苗栗縣長徐耀昌主持信德國小新建運動場啟用。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠到場慶賀信德國小新建運動場啟用。（謝明俊攝）

頭份信德國小新建運動場啟用。（謝明俊攝）

20年前校方獲得經費整修運動場，將原有泥土跑道，鋪設塑膠跑道，但經過多年磨損下，跑道出現多處損壞，在縣政府全力支持下籌措經費，並獲教育部體育署補助下，花費540萬元將擁有200公尺跑道的運動場全面整修，鋪設全新的PU跑道，並將中央空地鋪設成硬地球場，可領多種球類運動進行。

21日上午，校方舉行新運動場啟用典禮，徐耀昌親自到場主持，客委會副主委鍾孔炤、頭份市長羅雪珠、立委徐志榮夫人王慧珍以及多名縣議員都到場同賀，許多校友成為家長後，也回校共襄盛舉。

苗栗縣政府在財政困難的情形下，仍持續爭取教育部體育署補助推動運動發展建置經費，109年度共獲得體育署補助相關體育設施新整建經費共計1億餘元。此外，縣府也挹注各級學校運動設施補助經費2,300餘萬元，將能有效改善各國中小的體育活動設施。

信德國小長期以來在推動運動團隊非常用心，各項體育賽事屢獲佳績，同時積極推展跳繩、武術、長跑等普及化體育活動，蓄積孩子成長的能量，更為頭份市培養優秀的運動人才。運動場整建總經費合計新臺幣540萬元，包含中央補助經費486萬元、縣府補助經費54萬元，歷經近四個月的日子，今年9月竣工完成驗收。

(中時 )