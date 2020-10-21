南化北寮社區推出南瓜乾、黑糖、粉薯粉、龍眼乾、蜂蜜、果乾及農產品伴手禮。（劉秀芬攝）

玉井社區推出芒果乾油飯。（劉秀芬攝）

左鎮公舘社區新推出拔沃潛艇堡，青醬使用在地萬壽菊製製作，吃起來清爽無負擔。（左鎮公舘社區提供／劉秀芬台南傳真）

新化礁坑社區長期推展綠鑽石橄欖產業結合休閒觀光生態旅遊。（新化礁坑社區提供／劉秀芬台南傳真）

因受疫情影響國旅正夯，沿著台20線的台南市新化、左鎮、玉井、楠西、南化區的11個社區，經過社區營造，推出創意特色美食與遊程，包括新化礁坑社區橄欖酵素、左鎮鼠麴草潛艇堡、玉井芒果油飯、楠西葛鬱金飲，南化龍眼乾、南瓜乾，邀國人趁秋高氣爽來趟產業旅行。

新化公所以「北勢社區人文提案」為主題，透過工作坊讓更多居民參與公共事務；新化營造協會透過環境及文化生態踏查訪談，勾勒原南168線虎頭埤周遭的山腳、知義、礁坑、大坑4個里自然景點；礁坑社區長期推展綠鑽石橄欖產業結合休閒觀光生態旅遊；清水社區古早味養生碗粿及北勢社區芝麻糖，更是大家懷念的滋味。

左鎮公所配合地方創生，推出以老街創新及社區微旅行微論壇，讓居民共識透過社造與地方創生之連結，推展左鎮風情；公舘社區結合青銀合創復振竹鼓，傳承平埔文化及開拓樂齡族群共創生活美學；其雄木偶劇團傳承本土精緻布袋戲曲老技藝，以在地的人、在地的聲音，帶領學子、社區長輩體驗布袋戲人偶製作與與戲劇創作，為老技藝的薪傳及樂活努力。

玉井公所透過手作體驗連結美學與產業，將隨手可得花草以創意呈現絲瓜絡造型盆栽、移印染方巾、種子藤圈、花草拼貼及浮游花作品；玉井社區為讓居民重拾記憶及認識在地鄉土展開資源調查，呈現玉糖蒸汽老火車頭及曾是全台最長吊橋豐里吊橋的故事，由社區媽媽組成的廚娘團隊，所製作的養生饅頭、芒果油飯，深獲民眾好評。

楠西公所則展示藍染作品及楠西風情環保版畫轉印作品；楠西社區重現老祖先智慧，開發葛鬱金粉、蒟蒻葛金果凍、黑糖葛金涼飲、葛金好飲伴手禮等為社區帶來商機，成為社區關懷據點共餐收入來源。

南化西埔社區透過台語教唱學習，讓居民體會台語的音樂性、趣味性及教育性，成果展上演西埔好所在、來去讀冊台語唸唱及巧新婦唱人生台語廣播劇，及社區農產芒果乾、破布子、水果乾類等。北寮社區結合在地學子北寮國小師生做廟宇文化踏查、耆老訪談建構在地歷史，推出南瓜乾、黑糖、粉薯粉、龍眼乾、蜂蜜、果乾及農產品伴手禮。

台南市文化局24日下午將於新化大目降廣場舉辦「跟著社造去旅行」第五社造家族聯合成果展，展現5區11個社造點精采豐富的社造成果，歡迎民眾前往觀賞，再「跟著社造去旅行」，享受台20線人文美食及自然生態豐富之旅。

(中時 )