中天新聞台關台傳聞不斷，國家通訊委員會26日將召開聽證會，台北市長柯文哲21日表示，若中天犯錯就條列罪狀，現在被想成是為韓流幕後秋後算賬，呼籲民進黨政府依法行政，強調「黨政軍退出媒體當年是哪個政黨的政治口號？」。

柯文哲表示，以前蔡英文也在媒體上問他什麼是台灣價值，柯認為普世價值就是民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢和永續經營，所以民主自由已經是台灣政治的核心。

柯文哲指出，民主自由不是天上掉下來的，是很多前輩流血流汗才保有，也因為我們對民主自由的堅持，這也是現在面對大陸這麼龐大的壓力下台灣可以撐到現在，在民主自由的基礎上，希望台灣更是一個法治國家。

柯文哲認為，關於中天的案子，若真的犯錯就一條條列出罪狀，若罪證確鑿、罪大惡極，該撤照也沒話講，但若讓人覺得是因為韓流幕後原因，現在變成秋後算賬，甚至向媒體傳言還有其他親綠媒體要接管，以後民進黨要全面控制媒體當然就不好。

柯文哲強調，態度是這樣，「再次呼籲民進黨，黨政軍退出媒體當年是哪個政黨的政治口號？看看今天台灣媒體環境是這樣嗎？」，在這件事情上我們還是希望民進黨依法行政，「自我保重」。

(中時 )