全民運龍獅運動在花蓮明義國小活動中心進行。（體育署提供）

109年全民運動會17日起展開為期6天的運動賽事，在花蓮以5G網路結合AR技術作為大會開場秀，由籌備會主委暨花蓮縣縣長徐榛蔚，以及擔任大會會長的行政院院長蘇貞昌致詞，歡迎來自各縣市參加全民運的選手，並由總統蔡英文宣告本屆全民運正式開始。

10月19日進行室內拔河總決賽，男子組600公斤級由上屆第3名的高雄市奪冠，首次嘗到冠軍滋味，高雄市選手賴祈珉表示：「感覺很不真實，以為自己在作夢，原本我以為彰化縣會是第1名，沒想到最後可以打敗他們。」高雄市奪冠最大關鍵，就是安排12位學弟妹對戰練習，增強隊伍耐力。

台中市成功連霸全民運室內拔河女子500公斤級，選手陳凱琳父母特地做布條到場為女兒加油。（體育署提供）

室內拔河女子500公斤級冠軍則由台中市連霸，雖然平時選手都在不同縣市上班，依舊拿出漂亮成績，台中市教練蔡佩芩說：「選手雖然經驗豐富，但年紀較長、練習時間不多，即使花了比較多的時間調整，最終仍拿下冠軍。」選手陳凱琳爸媽還特地做布條到場為女兒加油，讓她覺得既開心又感動。

109年全民運動會在花蓮舉辦，除了鼓勵民眾到花蓮體驗當地的好山好水之外，也熱情邀請大家到現場感受運動的魅力，為各縣市代表隊的選手加油打氣，期盼能帶動全民運動的風氣。接下來還有兩天賽事，歡迎大家一起到現場觀賞兩年一次的全民運動會，感受幸福花蓮城。

(中時 )