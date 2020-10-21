重陽節將至，台南市玉井區區長陳新澈21日上午前往望明里探望百歲人瑞王張天樑女士，並致贈總統府與衛福部、市府的重陽賀禮；大內區區長李義隆昨也致贈石城里100歲郭楊錦秀阿嬤重陽賀禮；王張天樑阿嬤也分享長壽祕訣，飲食作息正常、保持身心愉悅最重要。

王張天樑阿嬤1920年出生，今年甫滿百歲，目前與兒子、女兒、二媳婦、一個孫子、一個孫媳婦及兩個曾孫共同居住，興趣是吟七句聯及成語，頗有文學造詣，常與家庭成員互動聊天分享心事，彼此間感情相處融洽。

大內區區長李義隆（右三）到府表揚鑽石婚夫妻。（台南市大內區公所提供／劉秀芬台南傳真）

王阿嬤休閒時喜歡看卡通書，會注意廣告紙上的資訊，例如迎神賽會或是哪裡有活動之類的，對於廣告紙上的資訊很有興趣，也會玩掌上型遊戲，但因年紀大玩太多遊戲對視力不好，才比較少玩。

王阿嬤長壽養生之道為保持身心愉悅，飲食作息正常，晚上11點就寢，逢初一、十五吃素，目前除輕微重聽外，身體各方面狀況還不錯。

大內區昨天同時舉辦2020年鑽石婚及百歲人瑞到府表揚祝賀活動，大內區有100歲人瑞1位、102歲人瑞2位，鑽石婚結婚60年以上7對，為表達對百歲人瑞福壽雙全及鑽石婚鶼鰈情深的祝福，重陽節前夕將由區長李義隆偕同立委、議員及里長等逐一到府祝賀並致贈匾額及禮品。

今年由里辦公處推薦7對鑽石婚楷模，有石湖里-王麗彬、王段梅賢伉儷；石城里-楊慶雲、楊黃美惠賢伉儷；石林里-楊天賜、楊金葉賢伉儷；內郭里-楊炎福、楊陳水赺賢伉儷；曲溪里-陳海容、陳葉幸賢伉儷；曲溪里-葉慶雄、葉楊金逝賢伉儷；環湖里-陳正大、陳王雪琴賢伉儷，由李義隆代表市長黃偉哲到府致贈每位鑽石婚楷模匾額及精美禮品乙份。

(中時 )