美股收高，台股在台積電(2330)、聯電(2303)開高帶動，同步開高走高，指數早盤突破12900點關卡，但盤中震盪下壓，台積電一度壓回至平盤，臨收盤時，台積電拉高2元，支撐台股收高14點至12877點，成交值擴增至1679億元。今日尾盤為台指期結算，雖今日尾盤震盪，仍順勢在偏高檔結算。

周二華爾街股市收高，傳美國經濟振興案協商取得進展，投資人對國會將通過振興案抱持樂觀態度，激勵道瓊、標普、那斯達克盤中走高，收盤僅有費半指數微跌0.02%。大型科技股普遍上揚，美光、谷歌、APPLE、NVIDIA收高，台積電ADR漲0.82%。

台積電ADR及聯電ADR均收高，兩檔股價今早均隨勢開高，聯電挾著漲價利多，股價開高，早盤漲幅逾4%表現強勁。但中場後，此兩檔多頭指標買盤後繼乏力，收盤漲幅均明顯收斂，皆僅微漲約0.4%，壓抑多頭氣勢，使得台股收盤未能站穩一萬九千點關卡。

晶圓代工產能吃緊，8吋晶圓代工報價傳出明年1月調漲約1成，激勵聯電早盤達新台幣32.45元，漲逾4%。台積電股價也有不錯表現，早盤達456元，漲幅約1%。股王大立光(3008)股價一度達3180元，大漲90元，帶動整體電子類股指數漲約0.8%，領軍台股上攻12900點，早盤攻上12940點之上，多頭醞釀再度叩關一萬三千點。

受惠面板持續漲價，面板廠下半年營運轉好，群創(3481)、友達(2409)今開高走高，也是電子股多頭指標。

台股今日雖震盪收黑，電子股仍為撐盤要角，日月光投控(3711)落後補漲，股王大立光也持續上攻，穩住陣腳。

周二亞股普遍在平盤附近震盪，台股盤中攻上12900點之上，但收盤收低，跌落12900點大關。今日亞股除了大陸股市之外，普遍上漲，台股收盤雖仍失守12900點大關，技術面仍是多方架構。

近期國際股市持續聚焦在美國選舉與歐洲疫情變化，呈現波動。目前台股上檔面臨一萬三千點大關，預期短期仍在一萬三千點大關前震盪整理。

(時報資訊)