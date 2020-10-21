聯合國周三發布最新報告指出，儘管有跡象顯示以中國為首，第三季全球貿易額出現脆弱的反彈，但2020年全年仍將較去年下滑7%～9%。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）表示，由於新冠肺炎疫情打擊經濟發展，第二季全球貿易額較去年同期暴跌19%，且所有地區無一倖免。第三季全球貿易已有所復甦，估計較去年同期下滑約4.5%。

該組織表示，第三季在居家辦公設備與醫療用品方面的貿易成長，汽車與能源業貿易則進一步減弱，而紡織業的貿易成長也很強勁。

貿發會議初步預估2020年第四季全球貿易額較去年同期減少3%，但報告指出，基於這場大流行病的情勢發展，貿易前景的不確定性仍然存在。如果未來幾個月，新冠肺炎疫情捲土重來，可能導致決策者面臨的環境惡化，以及貿易限制政策突然增加。

貿發會議表示，在歷經疫情爆發頭幾個月的下跌後，中國出口在第三季強勁反彈，公布較去年同期成長近10%。總體而言，2020年前9月中國的出口額與2019年同期相當。與其他主要經濟體相反，中國對進口產品的需求在第二季下滑之後，現在已經恢復。

因貿易活動自6月以來已有所改善，世界貿易組織（WTO）本月初上修對商品貿易的預測，預估2020年商品貿易額將減少9.2%，較4月預估的暴跌13%～32%樂觀許多。不過，在第二波疫情引發封鎖措施將構成明顯風險之下，世貿組織對2021年的貿易復甦看法較為保守，將明年商品貿易成長率預測由4月預估的21～24%大幅下修至7.2%。

(時報資訊)