台灣邁入5G元年，凌群(2453)結合5G相關建設，建構完整「5G-Ready」生態體系，其中，宣布與工研院合作，投入無人貨架解決方案，也在今天開始的「2020台灣國際人工智慧暨物聯網展」展出，進軍類似亞馬遜的無人商店商機。

凌群這次以「系統整合旗艦隊」姿籌組「數位轉型典範館」，展出主題包括5G、AIoT應用、智慧醫療、智慧安防、新創合作夥伴、國際合作夥伴及多項凌群自有研發產品，展現推動數位轉型成果。

凌群總經理劉瑞隆表示，政府積極推動5G政策及相關建設，各項商業頻道由今年開始運轉，系統整合廠商的凌群也已經做好準備。他指出，有線網路無法提供服務的地方，5G就是最好的方案，高頻寬、密度及低延遲特性，例如機器人方面的應用，5G就是最佳組合。

凌群也積極與HPE、Cisco等一線大廠發展AIoT相關應用，2019年更結合國際大廠5G產品與工研院技術合作，建構出完整「5G-Ready」的生態體系，凌群5G服務包括：專網的建置維運、整合既有IT環境、垂直應用開發及多樣化的解決方案等四個面向，致力於相關管理軟體與應用研發，並發展管理應用解決方案。

這次展出與工研院合作的無人貨架解決方案，搶進無人商店的市場，凌群將扮演最佳系統整合商角色，未來也會與金流機制結合，目標鎖定大型連鎖賣場，打造智慧微型商店。

此外，凌群開發的智慧型服務機器人Ayuda已經進入第五代Ayuda Cute，並跨域整合聯新醫院聯合展出智慧醫療解決，凌群的Ayuda Cute深具5G概念，今年機器人銷售台數超過40台，主要搭配凌群本身的系統整合，作為銷售亮點。

凌群今天也邀請多家新創伙伴展示5G開發成果，在5G的角色上，凌群扮演前面5％領先準備進入者的角色，但真正的擴量必須看市場的需求及接受度，還須一段時間來印證。

(時報資訊)