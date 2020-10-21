蘋果iPhone12即將在本周五開賣，遠傳旗下蘋果專賣店德誼總經理黃麗容今(21)日受訪表示，iPhone本次剛好大改款，加上5G，故消費者詢問度很高，預約相較去年同期成長3倍，以大尺寸Pro最受消費者歡迎，另外，就德誼來說，今年營運在疫情下逆勢成長，今年5~8月業績相較去年同期成長1成，蘋果占比高達6成。

德誼總經理黃麗容表示，蘋果iPhone本次主要因為正值大改款，導致需求詢問比較高，預約詢問的熱度也確實是高於預期，預約相較去年同期成長3倍，又以大尺寸Pro最受消費者歡迎，且現在換機時間也有拉長，就德誼來說，觀察到消費者對單機的需求還是高的，相信後續蘋果看到通路真正需求後，就會去調整出貨，讓消費者在最快的時間拿到手機。

黃麗容表示，德誼今年營運在疫情下逆勢成長，今年5~8月業績相較去年同期成長10%，主要是因為疫情帶動Mac air以及Mac Pro，加上平板iPad的需求，除了經銷蘋果外，德誼還有透過子公司鴻邁銷售三星、小米產品，只是因為德誼經營蘋果最久，所以占比整體營收6成以上。

談到小米，黃麗容表示，小米今年主要受到大陸品牌無法進來台灣，所以成為今年消費小米一大壓力，以往小米占比德誼營收約2~3成確實對影響是大的，但是德誼也做了很多動作去彌補，即力推其他品項，像是小米在家電就有成長，但因為手機單價高，所以無法完全補上，但後續11月包括有電視、手機等陸續上架，營運應該會再回來。

談到現今電商當道，德誼是否有意跨足電商，黃麗容表示，目前還是專注於實體店面，可以滿足更多元消費者需求，德誼也會持續積極拓點計畫，找到適合的點。

(時報資訊)