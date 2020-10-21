由於商業獲利率提升，愛利信(Ericsson)周三報出季度獲利優於市場預期的表現，並表示對2020年的目標「更加有信心」。

在美國隊更多國家施壓排除華為設備之下，愛利信的5G訂單已經在全球已獲得112家電信營運商的支持。

愛利信第三季經調整後營業利益上升來到90億瑞典克朗(約合10億美元)，遠優於去年同期的65億瑞典克朗，並擊敗市場預期的69.8億瑞典克朗。總營收則增加1%，為575億瑞典克朗。

愛利信執行長艾克荷姆(Borje Ekholm)表示，疫情導致公司許多客戶的營收受害，許多公司因此削減資本支出，但是愛利信沒有看到在業務上受到負面影響。

關於在中國的訂單已經按計畫正在發展，幫助了第三季獲利，並預期進一步改善，愛利信表示。

不同於同行的諾基亞，愛利信在中國已經獲得三大電信商的5G網路無線設備的合約。然而周二的發展卻未在愛利信預測中，瑞典政府決定禁止導入中國的華為和中興5G設備，中國的報復風險仍非常大。

中國政府周二公布通知，要求加強對中國境內的外資電信商進行更嚴格監管。

(時報資訊)