九降風吹起，又到品嘗柿餅季節，北埔鄉農會和鄉公所24和25日將在鄧南光影像紀念館旁公有停車場，舉辦「有柿來找茶」產業文化活動，歡迎各地遊客來大啖香Q甜的柿餅，品茗膨風茶（東方美人茶）的甘潤蜜香。

農會總幹事莊烘岡說，北埔柿餅產區以大湖村和大林村為主，柿子栽種面積有42公頃，9成都是石柿，今年因氣候適宜加上沒有颱風，石柿盛產預估產量比去年多10餘萬公斤。

石柿雖然小顆，但甜度都在14度以上，柿農們都遵循古法製作，加上九降風吹拂，讓北埔石柿餅品質及口感加分。北埔並有香醇膨風茶和香Q冷泉米，農會新推出客製化禮盒，送禮自用兩相宜。

「產品賣出去，遊客湧進來！」鄉長莊明增表示，藉著今年石柿產季期間，鄉公所從本月24日到11月14日，規畫4個周六的農村小旅行活動，讓產業帶動觀光休閒。

24、25日的「有柿來找茶」產業文化活動，有最受親子喜愛的寶寶搬搬樂比賽，將能看到一百名寶寶飆爬搬膨風茶葉。第二屆膨風擂台賽，讓大小朋友上台打嘴鼓說故事，帶大家感受客家詼諧逗趣的行動表演及口說藝術。

另外，連闖五關拿好禮，只要完成拍照打卡、茶席體驗、窯烤PIZZA、柿染DIY、街頭藝術表演、趣味遊戲等，集滿5個關卡印章，就能兌換限量精美獎品。

(中時 )