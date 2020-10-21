數位支付與加密電子貨幣之後，各國開始推行數位央行貨幣，然而相關法律跟不跟得上是另個問題，先不論各國都尚無明確界定是否有繼承、拋棄權的數位資產與數位遺產，名為「黑暗面」(Darkside)的駭客組織撥出像大企業勒索部分所得，向2家公益機構各捐款0.88比特幣(相當於1萬美元)，引爆連串現行法律上無法處理的難題。

黑暗面宣稱他們向多家大企業發動勒索軟體攻擊，得手數百萬美元，現在「想做點事讓世界變更好，被駭的這些公司支付款項在公益上也很公平。無論你認為我們的行為多糟糕，都應該會很高興知道你們幫助改善了某些人的生活。」

根據他們貼出的收據，收到捐款的單位分別是兒童國際(Children International)、水計畫(The Water Project)，前者為美國、拉丁美洲、非洲、菲律賓等地兒童服務，後者致力於改善非洲撒哈拉沙漠以南地區的用水安全。黑暗面宣稱，這是第一筆捐款。

兒童國際已經表明，他們會拒絕非法來源捐款；水計畫尚無表示。黑暗面使用的捐款平台是2018年成立、專門接受加密貨幣捐款的組織The Giving Block，他們提供比特幣換成美元、捐助給總部位於美國的慈善組織這類服務。

The Giving Block表示不知道這2筆捐款來自駭客的網路犯罪，正在確認，如果是非法所得就會退還，但也沒說明是要退還捐款給黑暗面，或是找到那些被黑暗面勒索的企業還款。

這類加密貨幣捐款平台由於無須經由銀行支付，政府金融體系也管不到，因為本質上比特幣之類數位貨幣是基於網路技術的點對點發行，原本就沒有公權力牽涉其中，各國銀行雖都不提供兌換服務，但是自然有買家能夠成市。例如，光說公益捐款這部分，包括拯救兒童(Save The Children)等，就已有多達67個慈善組織接受加密貨幣。

加密貨幣捐款使得捐款人身分與目的都不容易追查。網路安全公司分析家稱，或許捐款可以減少駭客們的罪惡感，或者他們自覺是劫富濟貧的現代羅賓漢，而非僅是網路敲詐犯。加密貨幣專家葛蘭維爾(Philip Gradwell)說，The Giving Block這類組織應該避免無法查和個人資料的捐款。

葛蘭維爾說：「如果你戴面具到這些慈善機構櫃台捐款，並且索取抵稅證明，一定會被問到真實身分，加密貨幣也該這樣才對。如果允許匿名捐款，很多來源不明的捐款等於提供為洗錢之類行為提供管道。」

(中時新聞網)