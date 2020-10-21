全球疫情仍舊嚴重，北市觀傳局長劉奕霆日前表示，若北市一週內出現15例確診，就會取消跨年晚會，對此，北市長柯文哲21日出席電商年會時表示，風險管理很重要，台灣依照目前的狀態來看，跨年晚會當然可以舉辦，但如果北市一個禮拜出現15個新增案例，為做好風險管理及確保民眾安全，全部大型活動都要關掉，他認為，突然出現大量確診案例的情形，當然有可能發生。

柯文哲上午出席電商年會致詞指出，今年國內貿易情形受到疫情影響，民眾不出門購物，紛紛改以網路平台下單採買，這就是市場的新常態，受到疫情影響的商家也需要自行做好風險管理，他說，自己進會場的時候，現場一直有媒體在追問會不會取消跨年晚會，他則認為，台灣如果要照目前的狀態，跨年當然還是可以舉辦，但如果北市一個禮拜內，出現15個新增案例，大型活動勢必得取消。

針對是否有可能突然冒出大量新增案例，柯文哲表示，看看韓國新天地教會的案例、新加坡則是外勞的宿舍、日本也有案例，所以從周邊國家南韓日本跟新加坡的案例來判斷，台北市一個禮拜內突然出現15個確診案例，當然有可能，他說，依自己的專業判斷，目前北半球進入冬季，傳染模式跟流感很接近，未來兩、三個月內，全國感染的病例都還會繼續上升，

柯文哲說，超級感染源仍在全球傳播中，因此在沒有防備、室內密集的情況下，大規模感染當然還是有可能出現，他提醒現場6家電商企業，從今年開始全世界的產業，都要面對一個很重要的東西，叫做風險管理，他推估，這次疫情至少會鬧到後年的年中，市府絕對不會輕估傳染風險。

(中時 )