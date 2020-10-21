(15:09更新)中央暫緩五十到六十四歲健康族群流感疫苗，引發民怨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，這次為了盡快提高流感疫苗的涵蓋率而未分流確實造成部分有急性需求的民眾涵蓋率較低，反而是沒這麼急迫的族群涵蓋率較高，因此才實施緩打措施。

陳時中表示，截至昨天為止流感疫苗已打了三百六十四萬劑，比起去年同期多了五十七萬劑，其中六十五歲以上接種率較快已達百分之四十點四。

陳時中強調，過去的經驗顯示，越快達到百分之二十五的流感疫苗涵蓋率，對於降低重症比例具有一定的幫助，因此今年一開始才會不分族群全面開打。

陳時中表示，緩打五十至六十四歲族群是為盡快提高高風險族群的疫苗覆蓋率，希望民眾諒解，同時透過勤洗手與戴口罩的方式，也有助於流感疫情的爆發。

不過現在流感疫苗數量不足，傳出有幼兒園宣布應施打的幼兒不打疫苗，陳時中表示，這可能是地方政府在做總量控管，但我們還是鼓勵家長應帶幼兒出來施打，且從今年的數字也顯示，兒童施打的比例上仍然比去年低。

陳時中坦言，流感疫苗本來就沒辦法讓每個人都打，中央會擇定一定的涵蓋率，讓疫苗有效率的來打，畢竟施打拖越久對整個社會越沒有幫助，若能及早的完成，就能讓後續的重症變少，接下來就是要讓六百萬劑的疫苗分配更有效益。

外界關心疫苗是否會增購？陳時中指出，流感疫苗是計畫性施打，因此事先評估需要有多少量，來達到群體免疫，因此中央會根據過往經驗來計畫性購買，計畫性施打，且疫苗的製造過程大概都需要六七個月，有些生產線做完流感疫苗後，就會去生產其他疫苗，因此有些困難。

(中時 )