民以食為天，食品安全一直是民眾最重視的議題，也因為過去曾發生食品過期遭竄改、食安事件等問題，讓原本在食品工廠上班的吳淳申，決定放下6、7萬高薪的工作，毅然創業做出真材實料的乾拌麵，但也因為創業艱辛，吳淳申媽媽還拿房子抵押，力挺兒子的事業。

吳淳申對著鏡頭向母親表達感謝：「謝謝媽媽」。（圖／取材自中時新聞網Youtube）

吳淳申剛退伍就到食品工廠上班，月領可達到6、7萬塊高薪，隨著2013年毒澱粉風暴，吳淳申看盡食品產業的食安問題，並毅然決然離職，決定做出真材實料不含添加物的乾拌麵。

為了做出天然的乾拌麵，吳淳申帶了一紙袋的檢驗報告登上節目《旗開得勝》，他直呼：「檢驗差不多（價值）一棟房子」，並表示這些都是他的心路歷程，吳淳申自信說，他翻開每一頁都知道當初發生什麼事情。

吳淳申創業吃了很多苦頭，媽媽為了力挺兒子，還拿出房子抵押，吳淳申感性說：「但是又看不到未來，不過只有一個兒子而已，沒辦法，只好相挺」，吳淳申也不忘對著鏡頭向母親表達感謝：「謝謝媽媽」。

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(中時新聞網)