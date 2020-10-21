國民黨與中共都要紀念台灣光復節，民進黨指為隔海唱和，國民黨主席江啟臣今天指出，國民黨領導的中華民國，在抗戰勝利後光復台灣，但民進黨執政刻意忽略這件重要史實，讓中共政權得以搶奪歷史詮釋的話語權。國民黨雖在野，但無法坐視及接受國民黨的慶祝活動被抹紅成與對岸隔海唱和，也要提醒對岸當局，75年前台澎是回歸中華民國、不是中華人民共和國，且中華民國是主權國家，至今仍屹立東亞，並非歸屬於中共政權之下。

台灣光復節在即，江啟臣今天在國民黨中常會致詞時嚴肅指出，這個星期天，就是10月25日，是台灣光復75周年的紀念日。紀念台灣光復節，我們不但要慶祝台灣以及澎湖群島終結殖民統治，更要緬懷台灣抗日英雄在日據時代反抗殖民威權的奉獻。我們不但要記取帝國主義侵略的教訓，更要思索台灣先民在日據時期對於民主的追求與努力！

他說，明天在國家政策研究基金會，將邀請專家學者，一同回顧檢視中華民國在台灣的足跡，展望台灣未來發展的道路。10月25日下午，也將在中影八德大樓3樓演講廳舉辦紀念音樂會。

江啟臣指出，國民黨領導下的中華民國，在抗戰勝利後光復了台灣，我們紀念台灣光復是理所當然的事情。然而民進黨執政時刻意忽略這件重要的史實，讓中共政權得以搶奪歷史詮釋的話語權。國民黨現在雖然在野，但我們無法坐視、更無法接受，國民黨的慶祝活動被抹紅成與對岸隔海的唱和！這種抹紅完全是昧於事實、心中沒有國家的荒謬行徑。

江啟臣強調，國民黨之所以要擴大慶祝光復節，正可提醒對岸當局：75年前，台澎是回歸中華民國，而不是所謂中華人民共和國，而且中華民國至今仍屹立於東亞，並非歸屬於中共政權之下。我們要重申，中華民國是主權國家，青天白日滿地紅的國旗是我們國家的旗幟，這幾天中共當局外交單位，缺乏兩岸歷史及現狀認知的發言，令人遺憾。

(中時 )