國泰航空集團21日公佈企業重組，以應對2019冠狀病毒病大流行對航空業所造成的持續影響。其中國泰港龍航空即時停止營運，航線將可能由國泰航空及香港快運航空營運國泰港龍航空的大部分航線，國泰港龍航空在今年3時因疫情關係幾乎已完全取消台北航班，目前對桃園機場影響不大。

國泰航空集團21日一早發布企業重組重要訊息，除了整個集團會削減約8500個職位，相當於集團職位總數約2成4外，其中讓人最意外的就是集團旗下的國泰港龍航空即時停止營運，等於成立35年的港龍航空，也因受2019新冠肺炎疫情的影響，在全球航空業結束營運公司中，再添一家。

桃園機場國泰航空與國泰港龍航空的因21日早上並無航班，地勤工作人員在辦公室內整理文件，報到櫃台顯得格外冷清，對於公司公布的企業重組，工作人員並未表示意見。據了解，桃園機場內的國泰航空與國泰港龍航空的員工，九成是隸屬國泰航空，國泰港龍航空的員工不到一成，至於在桃園機場的國泰員工是否會受到影響，還得等待香港總公司的決定。

(中時 )