入圍金馬影帝的林柏宏將演出危險情人。（經紀人提供）

丁寧參演《青春弒戀》角色難度再提昇。（齊石傳播提供）

國際導演何蔚庭暨首度挑戰懸疑、驚悚愛情片《青春弒戀》。（長龢有限公司提供）

導演何蔚庭繼《台北星期天》與《幸福城市》後，將首度挑戰懸疑、驚悚愛情片《青春弒戀》，21日公佈主演群，包含以《怪胎》入圍今年金馬獎最佳男主角的林柏宏、林哲熹、李沐、陳庭妮、金馬最佳女配角丁寧、姚愛寗等，卡司陣容強相當強大。

對於選角何蔚庭導演說：「很開心可以和6位知名度非常高的演員合作，他們都很專注在經營這次的角色，讓我驚豔的是，林柏宏在第一次見面就讓我感受到一股壓迫感，完全進入一個危險情人的感覺；林哲熹真誠的表演方式超出預期，比我原本設定的角色還可愛，他讓我看到一個大男孩在戀愛時可以多迷人。」

女演員方面，陳庭妮這次的角色將會有裸戲跟床戲的大尺度挑戰，何蔚庭預告：「她這次的蛻變會讓大家意想不到。」而丁寧這次的角色難度再提昇，李沐和姚愛寗兩個新人在拍攝前期的訓練的表現就讓何蔚庭備感驚喜，直呼：「這個組合超乎想像的完美。」

電影故事將會是一場發生在台北的青少年隨機殺人案，發生在短短6周之內，6個主要角色因緣際會相遇，看似毫無關係的6人，實際上卻彼此影響，以寫實的鏡頭、懸疑驚悚的拍攝手法，讓觀眾共同檢視社會上需要集體面對的各種問題。電影預計下個月開拍。

(中時 )