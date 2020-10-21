一名母親日前帶著小孩吃早餐時，將吸管拿給小孩玩，不料小孩啃食吸管一角後開始咳嗽，讓她嚇得馬上拍小孩的背，結果把早上的奶都吐出來了；事後丈夫知道後，開始責備她總是讓小孩受傷，讓她相當自責表示「孩子是我的心頭肉，難道發生這些事情我會好過嗎」同時也反省自己。

該母親在臉書社團「爆怨2公社」表示，她近日與小孩吃早餐時，怕小孩無聊所以拿吸管當玩具，因為曾見過公公這麼做，所以也沒多注意，不過沒想到突然聽見小孩開始咳嗽，她見狀立刻將吸管收回，卻發現吸管上的塑膠套少了一角，她緊張地趕緊拍打幼童的背，直至早上餵過的奶水全都吐出來。

該母親在拍打過程中，不斷呼叫先生求援，沒想到先生得知事件原委後，直接搖頭「我真的不想罵妳，可是妳的行為真的...」提起過去曾讓幼童跌倒，嚴厲譴責母親為什麼讓幼童受傷，還三番兩次地對她大吼，先生的數落令她相當難過與自責，她說自己學習當媽媽還不到一年，許多情況沒辦法預知，直言「孩子是我的心頭肉，難道發生這些事情我會好過嗎」。

她說先生一次次地批評，都讓她心情難以平復，且說到自己在小孩吐完後，立刻幫他洗澡，讓他舒服些，並沒有時間整理情緒，令她只能在凌晨發洩，甚至發文反省。許多網友也留言力挺她，「妳有讓妳老公自己顧小孩顧一整天過嗎？」、「該反省的是妳不會體諒的先生」。

(中時新聞網)