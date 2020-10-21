經濟部中小企業處「2020發現．中小企業（2020 FIND SME）」系列活動將於10月27日開跑，並持續至11月8日，期間共推出「發現．新商機」、「發現．新城鄉」、「發現．新價值」、「發現．新南向」、「發現．新市場」、「發現．新體驗」及「發現．新生活」等系列活動，透過直播、論壇、市集、成果展覽、商機媒合會等多元樣態，讓參與者可從多元面向認識及瞭解我國中小企業的各種面貌。

10月27日的「發現．新商機」為系列活動的首場，將以直播的方式，分享中小企業如何數位轉型成為小規模大服務，並在AI 時代下找到轉型的契機；第二場活動於10月30日至11月1日在台北車站一樓售票大廳辦理「發現．新城鄉」成果展覽暨市集活動，藉由展示輔導成果及產品銷售、服務體驗市集等多元活動形式與民眾互動；接著於11月2日「發現．新價值」以論壇的方式促進中小企業透過多元的服務體驗與設計創新帶來營運的新契機。

11月3日「發現．新南向」論壇，邀請進軍東南亞市場有成之企業分享成功經驗，帶領參與者成功開創海外新商機；緊接著11月4日目標轉到東北亞，透過「發現．新市場」研討會暨商機媒合會來強化臺灣中小企業開拓日市場的能量，促進雙邊具體合作的契機；11月6日的「發現．新體驗」將焦點帶回國內，以論壇的方式帶領中小企業了解數位轉型及服務創新的重要性；最後以「發現．新生活」為主題於11月7日至8日在華山文創園區辦理城鄉創生成果展，回到臺灣這片土地，感受各地的美好。

「2020發現．中小企業（202 FIND SME）」系列活動不僅涵蓋城鄉、地方、商圈，更跨足海外市場，讓多元的輔導成果以不同的風貌呈現，並從中發現臺灣微中小企業的堅韌、彈性與活力，相關系列活動詳細資訊請上「發現．新城鄉」網站（https://2020findsme.com）或經濟部中小企業處網站（https://www.moeasmea.gov.tw）搜尋了解。

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