NAND快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技（NasdaqGS：SIMO），今日宣布推出一系列最新款超高效能、低功耗的PCIe 4.0、NVMe 1.4控制晶片解決方案以滿足全方位巿場需求，包括專為高階旗艦型Client SSD設計的SM2264、為主流SSD市場開發的SM2267，以及適用於入門級新型小尺寸應用的SM2267XT DRAM-Less控制晶片。

慧榮科技最新款SSD控制晶片解決方案符合PCIe 4.0 NVMe 1.4規範，完美展現Gen4的超高效能和低功耗特性，結合慧榮獨家的錯誤碼修正（ECC）技術、資料路徑和EMI保護，提供完整、穩定的資料保護，滿足儲存設備所需的高效穩定需求。全球已有10家重量級客戶，包括NAND大廠和SSD OEM採用慧榮科技的Gen 4控制晶片搭載3D TLC或QLC NAND推出新品。

慧榮科技總經理苟嘉章表示：「PCIe Gen4將SSD的效能往上推升到另一個層次。我們最新款的PCIe 4.0 SSD控制晶片為消費級SSD應用提供一套完整的解決方案，能滿足全球PC OEM和SSD模組領導廠商的長遠需求。目前，多家OEM大廠客戶已開始導入我們最新款的Gen 4 SSD控制晶片在他們的新品開發中，其中已搭載SM2267控制晶片的SSD已進入量產階段。」

針對高效能和車用等級的 PCIe Gen 4 解決方案：SM2264支援Gen4 x 4 通道、8個NAND通道設計SM2264主要瞄準高效能和車用級SSD應用，搭載四核心ARM Cortex-R8CPU，內含四個16Gb/s PCIe資料匯流排，並支援八個 NAND 通道，每個通道最高可達每秒1,600 MT。

SM2264的先進架構採用12奈米製程，能夠大幅提升資料傳輸速率、降低功耗並提供更嚴密的資料保護，連續讀寫效能最高可達7,400MBs／6,800 MBs，隨機讀寫速度最高達1,000K IOPS，提供使用者前所未有的超高效能體驗。ARM Cortex-R8架構提供高速多執行緒處理能力，可滿足新一代儲存應用所需的混合工作負載作業需求。

SM2264搭載慧榮科技最新第7代NANDXtend技術，結合慧榮科技專利的最新高效能4KB LDPC糾錯碼（ECC）引擎和RAID功能，為最新一代的3D TLC和 QLC NAND提供極佳的錯誤校正能力。內建SR-IOV功能的SM2264也是車用級儲存裝置的理想選擇，最多可同時為八台虛擬機器（VM）提供直接的高速PCIe介面。SM2264目前進入客戶送樣階段。

針對主流和入門級PCIe Gen 4的解決方案：SM2267支援Gen4 x 4通道、4個NAND通道設計；SM2267XT支援Gen4 x 4通道、4個NAND通道、DRAM-less慧榮科技的SM2267和SM2267XT滿足主流消費級和高性價比SSD應用需求，具備四個16Gb/s通道的PCIe和四個NAND通道，每個通道的最高速度為1,200 MT/s，而連續讀寫效能更可高達每秒3,900／3,500 MB。

SM2267包含DRAM介面，而SM2267XT DRAM-less控制晶片可在不影響效能的前提下，滿足小尺寸產品設計需求。兩者均搭載NANDXtend ECC技術，並支援最新一代3D TLC和QLC NAND，提供高效能、高可靠性，最符合經濟效益的PCIe NVMe SSD解決方案。SM2267和SM2267XT已進入量產階段。

(工商 )