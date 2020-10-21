中天電視台換照風波近來甚囂塵上，「中天關台，民進黨就能如日中天嗎？」國民黨中常委高思博認為，執政黨營造一言堂政治環境布局已久，明顯戕害新聞自由，呼籲NCC秉持公正客觀立場，進行專業審議。

高思博在「阿博講道理」臉書直播指出，政府高層連日以來面對NCC將中天關台傳說總義正嚴詞駁斥，表明不干預，但政壇無人相信，因5月間總統府外洩公文暴露執政黨開始醞釀關掉中天，先是所謂可以「處理」中天的兩個人，果然當上NCC委員，而且參與26日聽證會，然後NCC換掉法律處長，種種跡象顯示，公文「預言」可能成真！

他說，此外，從本次NCC對中天換照審議的8項指標中也暗藏玄機，除了空洞的一些規定，更有「對國家安全的影響」與新聞自由真諦矛盾要求。高思博說，新聞自由的運作空間，來自於對國家自由的界定不同，並無負責國家安全的義務。

高思博認為，以美國而言，當新聞自由與國家安全有爭議或牴觸時，則由司法來裁決，例如美國國防部與紐約時報為了是否可以公布越戰文件，爭議不休，最終由法院判決劃出界線範圍，也就是說抽象的國家安全並非行政部門說了就算。媒體若逾越了國家安全的尺度，自然會從民主市場中接獲反彈，進而影響收視率，媒體因而產生自我修正。

他表示，NCC應該審議項目則應涵蓋新聞廣告化、暴力和暴露容許、青少年權益忽略或暗藏中資等觸法作為，標準一致且具體，並適用每一個電子媒體，然而最近綠營名嘴和媒體卻致力帶風向、引導輿論，硬扣中天帽子，另一方面卻是聲稱懷念追求百分百言論自由的鄭南榕，導致台灣的民主正在大開倒車。

他也指出，聯合報和蘋果日報立場向來不盡相同，但值得注意的是，這兩大報卻不約而同刊登立論相近的社論，認定執政黨對中天的作為已損害新聞自由的基本價值，顯示媒體界對此案的見解已達成共識。

高思博強調，中天的風格或許有些人不喜歡，然而這是新聞自由一環，執政黨不能因不喜歡聽就恣意打壓，若造成關台的結果，將是不可回復的侵害，NCC更須三思，依法審查換照，不能跟著個人感覺走。

(中時 )