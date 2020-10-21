蘋果（Apple）首款5G手機iPhone 12系列日前問世，許多網友都在猶豫到底該選12或12 Pro，「台灣最強KOL」莫莉搶在23日前入手並開箱，從外觀、功能和實拍都詳細介紹，給出了6大選購建議。

莫莉表示iPhone 12與iPhone 12 Pro螢幕都是6.1吋的超Retina XDR 顯示器，防水、抗塵和電池續航力都一樣，差異只有12pro最大亮度更亮，重量12比12 Pro輕；外觀方面，12的外框是鋁金屬，12 Pro是不鏽鋼，手機背面12是亮面玻璃，12 Pro是霧面玻璃；12最小容量是64G，12Pro是128G，如果以128G來比較兩者售價，12比12Pro便宜5400新台幣。莫莉拿著兩款手機實測自拍的手感，認為機身窄又薄，要一支手按快門並不難，至於質感上的差異，她與夥伴們覺得「12Pro比較霸氣，12則是適合比較追求Lady感的人」。

至於許多人重視的拍照功能，12 Pro多了一顆望遠鏡頭，以及人像模式的夜拍功能，莫莉運用各種夜拍模式拍出照片給大家參考，她被「內鏡頭自拍夜拍功能」深深驚艷到，「以前在暗處自拍必須要開閃光燈，但現在內鏡頭也有了夜拍功能，就算在光線不足的地方下也能夠清楚捕捉我們的臉部。」再來則是「超廣角鏡頭夜拍」功能，她和攝影師都很滿意拍出來的成果。

如果在12或12Pro中游移不定，莫莉也給出中肯的建議，她認為之前有些人不想選11，是因為很多功能都比不上11Pro，但這次iPhone 12系列幾乎都差不多齊全，除非有在經營社群平台、攝影師或專業人士等，才會需要用到12Pro。

(中時新聞網)