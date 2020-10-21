彰化1名陳姓婦人，去年6月在彰化市某超市消費，走出店外時看見門口有1輛發動的機車，便擅自騎乘離去，車主發現後報警，警方循線在200公尺處的超商找到，並將陳女帶回，訊後移送彰化地檢署被依竊盜罪提起公訴，法官審理時，認為陳女偷車沒騎遠，有失常理，顯然是因過度服用藥物，處於意識不清、混亂情形，因此判處無罪。

事件發生在去年6月16日上午八點，陳女在彰化某超市，結帳時不斷拿錯商品，還拿走工作檯抹布，遭店員制止後，才搖晃走出門外，看見插著鑰匙的機車，就騎乘離去，警方循線找到陳女，陳女還說今天有吃藥，但不知道去哪裡，忘記有騎車等語。

判決書指出，49歲陳姓婦人，自2007年起，因有睡眠障礙，長期服用會造成健忘、睡意、反應遲緩等副作用BZD類（常作為鎮靜催眠藥物）藥物，有就醫證明，店員也證稱當天陳女精神不濟，屢次拿錯商品，結帳時明顯健忘、癡呆情形。

法管審酌，認為若陳女真有行竊之犯意，不會將車輛停在僅2百公尺遠的超商，還在路上閒走搖晃，有違偷竊常理，不符構成竊盜罪「意圖為自己或第三人不法之所有」規定，認為陳女當時可能因用藥過度，處於模糊且有誤認之狀態，因此判陳女無罪。

(中時 )