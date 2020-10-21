《土壤及地下水污染整治法》(以下簡稱土污法)自2000年立法通過迄今已20年，今年9月底累計改善完成解列場址數已達8成，環保署也承諾全國共1185公頃受污染農地將於2021年底前全數改善完成，未來將透過永續整治技術及褐地再利用等政策工具，輔助協助企業加速場址整治。

為讓台灣土壤及地下水環境獲得關注以及重視，環保署與縣市環保局於今(21)日舉辦「聽，見土水台灣生生不息」土壤及地下水污染整治法20週年特展，呈現20年來土壤及地下水的預防調查，整治及技術發展上努力的成果。

環保署長張子敬表示，隨著我國經濟成長與產業結構轉型，環境污染負荷日益增加，工業廢水、廢棄物或毒性物質的不當排放衍生造成的土壤及地下水污染逐漸成為社會關注的議題。

《土污法》立法完成至今已20年，在對農地及工業區的污染調查、找出污染場址及整治等都更有系統，迄今已完成約8成的場址整治，污染農地整治預計明年底將全數完成。

張子敬指出，監控和預警也是持續努力的方向，包括灌溉渠道的底泥調查，大致上污染農地的來源都是透過灌溉渠道，透過監測系統的設置就能知道源頭為何，事先預防好過亡羊補牢。

張子敬進一步指出，目前剩下2成污染場址尚未完成整治，未來希望能有投資人願意提供資金進行整治，或是提供低利貸款，在吸引地主改善意願也能提高，在更容易貸款整治的同時也提高土地價值。

本次特展自今日起一連展出6天，展區以土水微電影、專題報導、土水種子萌芽，想見土水泥及環保專案查詢等呈現20年來豐碩的執行成果，供各界認識土壤及地下水調查與整治工作。

(中時 )