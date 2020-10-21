擁有體積輕巧的便攜優勢，DJI繼20日透過線上發表Pocket 2 雲台相機後，今（21）日隨即在台舉辦媒體體驗會，近距離揭曉Pocket 2 改進的特點。

第一代名稱為Osmo Pocket的DJI口袋雲台相機，第二代產品跟隨近期品牌優化產品名稱的潮流，以「Pocket 2 」的名稱出發。整體而言無論是拍攝性能、收音效果、收納設計以及配件支援度等，都有相當程度的提升，第一代產品使用上的痛點，可說都在第二代升級之處看得到！

搭配廣角鏡頭 拍攝影像實力更亮眼

第一代Osmo Pocket與第二代Pocket 2 在外型上，鏡頭外框加上的紅圈，是明顯可辨識之處。新品尺寸為 124.7 X 38.1 X 30 mm，重量僅 117 克，內置 875mAh 鋰離子電池，在 1080p 解像度影片拍攝下，電池續航力可達 140分鐘。

搭載 1/1.7 吋影像感測器及 20 mm 等效焦距的 f/1.8 光圈鏡頭，最高可拍攝 6400 萬像素相片及 4K/60fps 影片，視野達到93度，自拍時不會再有你的頭部佔滿整個取景框的困擾。支援 HDR 影片，大幅提升影片的亮度動態範圍。相比 Osmo Pocket，升級的混合對焦 2.0 技術讓 DJI Pocket 2 對焦又快又準，拍攝相片支援8倍變焦、影片則支援4倍變焦。

DJI Pocket 2 跟前一代同樣配備觸控式螢幕，可用於預覽圖像、調整參數及切換拍攝模式等。配搭全新的迷你搖桿，不需要與手機連接就可以控制雲台相機，可於全向轉動與變焦之間切換（透過迷你搖桿右方的按鍵連按2次來切換），隨手拍更輕鬆。搭配一秒開機功能，街拍捕捉瞬間一刻更是信手捻來。

在影像拍攝能力提升的同時，DJI Pocket 2 收音性能也有大幅升讀。內建麥克風具備四個方向收音性能（前/後/左/右），可錄製立體聲，再加上聲場跟隨（收音方向隨著鏡頭方向而變化）、聲音變焦（Zoom in時收音也會變焦）、拾音指向性切換（可選定全向收音、前後收音、或是只收前方聲音）及智能降風噪等功能，組成產品獨特的矩陣拾音系統。

DJI Pocket 2 關機時預設鏡頭回中，可進一步保護鏡頭。當裝置處於跌落狀態時，DJI Pocket 2 能迅速感應並及時對雲台進行保護（轉回至內，避免鏡頭受損）。拍攝影片過程中可以隨時暫停錄制，為後期製作免去許多剪輯麻煩，令創作更高效。此外，裝置及其細小配件（兩個手機連接器、增廣鏡）均可完整收納至保護殼內，令使用更加簡單方便。

全面升級的自動美顏功能，支援美顏效果自由調節。升級後的智能跟隨 3.0 令 DJI Pocket 2 以更高的識別準確度跟拍更小的目標，助你輕鬆記錄萌寵或兒童的日常。DJI Pocket 2 自帶一鍵軌跡延時功能，用戶點按即可錄製縮時影片，。DJI Pocket 2 具有 8 倍慢動作功能，慢下來的每一個影格，讓你發現不一樣的精彩。內置 3x3 和 180° 全景功能，相片視角更廣闊，景色更壯麗。

新品一樣搭配DJI Mimo app 使用，支援透過擴充連接埠快速連接手機，體驗 DJI Mimo app 帶來的更豐富的智慧功能。內建流暢的影像剪輯器，提供豐富的剪輯範本，使用 Story 模式可協助拍攝你的專屬影片故事。新增一鍵剪輯功能，演算法會自動為你挑選素材中的精華片段並進行剪輯，配上背景音樂及轉場效果，即使是新手亦能輕松創作質感大片。

DJI Pocket 2 將底部升級為可拆式底殼，只需拆換底部即可轉接更多配件。可拆式底殼能夠與三腳架轉接元件及全能手柄配件更換。轉接元件配搭微型三腳架。全能手柄將 Wi-Fi 、藍牙、無線麥克風接收器、1/4吋螺紋口、揚聲器及 3.5mm 音訊連接埠（用於收音）集合於一身，支援外接多種配件、支援無線圖傳、支援單機回放影像等功能。此外，DJI Pocket 2 還有增廣鏡、無線麥克風发射端、防水殼、手機夾、與 Osmo Pocket 通用的加長桿和 ND 濾鏡等配件。

DJI Pocket 2 提供標準版及套裝版兩種購買選項，標準版足以滿足普通使用者日常拍攝需求，但對於具有個人化或專業需求的用戶，擁有完整配件生態的套裝版會是更好的選擇。

DJI Pocket 2 標準版官方售價 NT$12,000，包含 DJI Pocket 2、保護殼、迷你搖桿、三腳架轉接元件（1/4”），手繩，手機連接頭（Lightning），手機連接頭（USB-C），充電線等。DJI Pocket 2 套裝版官方售價 NT$ 16,800，於標準版基礎上額外附有：微型三腳架、增廣鏡、全能手柄、無線麥克風防風毛套、無線麥克風发射端、雙頭充電線等豐富配件。11月1日，DJI Pocket 2 及套裝版在台灣地區正式上市。DJI Store 及 DJI 旗艦店、授權體驗店以及其他合作夥伴即日起接受預訂。

(科技)